حماس: تلقينا دعوة لحضور لقاء بالقاهرة يجمع الفصائل لبحث التحديات





وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران: إن حماس رحبت بهذه الدعوة؛ وتنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء.





ويتواجد وفد من الحركة، برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، في القاهرة منذ يوم الأحد الماضي، حيث أجرى لقاءات منفصلة مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ووزير المخابرات المصرية، عباس كامل.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء في القاهرة، يجمع فصائل العمل الوطني؛ لبحث مواجهة التحديات، التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.