شؤون فلسطينية

المالكي: لن نتعامل مع مُخرجات مؤتمر وارسو ولن نقبل أن يمثلنا أحد

المالكي: لن نتعامل مع مُخرجات مؤتمر وارسو ولن نقبل أن يمثلنا أحد
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن القيادة الفلسطينية، لن تتعامل مع مخرجات مؤتمر وارسو، المنوي خلاله إعلان (صفقة القرن) من قبل الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أنه لا يستحق الاهتمام.

وأشار المالكي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، إلى تصريحات الرئيس محمود عباس، التي أكد فيها أننا لن نشارك في مؤتمر لا يرتكز على الشرعية الدولية، ولن نقبل أن يمثلنا أحد أو يتحدث باسمنا.

وحول جلسة مجلس الأمن المغلقة، اليوم والمتعلقة بقرار إسرائيل وقف عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل، قال المالكي، إنه رغم أهمية المناقشة التي تقتصر على مستوى الدول الأعضاء إلا أننا نتوقع الفيتو الأمريكي.

وتحدث المالكي عن التحضيرات للقمة الأفريقية، التي يشارك فيها الرئيس بكلمة مهمة في العاشر من الشهر الجاري، قائلاً: إن القرارات تمت صياغتها، وسترفع لإقرارها خلال أعمال القمة، والتي تُحذر من التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية، مشيراً إلى لجنة عربية، ترأسها السعودية، تتابع هذه القضية.

وبين المالكي، أن القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في الخامس والعشرين الجاري، تُجمع على محورية القضية الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، لافتاً إلى أنه سيطرح الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية للمناقشة خلال أعمال القمة.

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