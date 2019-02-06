شؤون فلسطينية

وزير لبناني: سأكون صوت الفلسطينيين بأي منبر وسندعم مطالبهم بالمحافل الدولية

وزير لبناني: سأكون صوت الفلسطينيين بأي منبر وسندعم مطالبهم بالمحافل الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في لبنان، حسن عبد الرحيم مراد: إنه سيكون صوت الفلسطينيين في أي منبر يتواجد فيه، مؤكداً دعم المطالب الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

ونوه الوزير اللبناني في أوّل حديث يُدلي به، بعد تعيينه وزيراً، إلى برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، بـ"إجماع العالم على انتخاب فلسطين لرئاسة مجوعة 77 والصين، وتسلّم الرئيس محمود عباس رئاستها.

وتطرق إلى العقبات التي اعترضت تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكداً أنّ المنتصر هو لبنان والشعب اللبناني، وعلى الجميع نسيان ما أسماها "بالتموضعات" السياسية للانطلاق في ورشة التعاون للعمل دون وجود خلافات أو مناكفات، ضمن فريق واحد.

وشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تسميته لحقيبة وزارية، مؤكداً أنّه سيحضر اجتماعات "تكتّل لبنان القوي" برئاسة الوزير جبران باسيل، وموضحاً أنّه يمثل "اللقاء التشاوري"، وسيحضر اجتماعاته ويلبّي قراره.

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