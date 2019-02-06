الأحمد يُقدّم لتنفيذية المنظمة تقرير نتائج حوارات تشكيل الحكومة المُقبلة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الاجتماع التشاوري للمنظمة أمس، برئاسة أمين سرها، د. صائب عريقات، تم فيه عرض تقرير لما تم التوصل إليه من اللجنة المشكلة من حركة فتح للحوار مع الفصائل، من أجل تشكيل حكومة فصائلية مع المستقلين.وأكد أبو يوسف، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية الأربعاء، أن رئيس لجنة الحوار مع الفصائل عزام الأحمد، قدم تقريراً لما تضمنته الحوارات، ومواقف الفصائل من المشاركة في الحكومة المقبلة، موضحاً أن الحوارات بحاجة لمزيد من الوقت.وأشار أبو يوسف، إلى أن الحكومة المقبلة، ستضع نصب عينيها مواجهة التحديات، والتأكيد على التمسك بقرارات الشرعية الدولية، في ظل تأكيد منظمة التحرير على عقد مؤتمر دولي.