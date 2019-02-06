محكمة الاحتلال تُصدر أحكامًا بحق ثلاثة أسرى في (مجدو)

رام الله - دنيا الوطنأفادت مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى، بأن محكمة سالم العسكرية، أصدرت أمس الثلاثاء، أحكامًا بحق ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي.وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن محكمة الاحتلال، حكمت على الأسير أسيد محمود ناجي صالح (18 عامًا)؛ من مدينة طوباس، والمعتقل منذ 28/06/2018، بالسجن الفعلي لمدة (16) شهرًا وغرامة مالية قدرها (4000) شيكل بتهمة القيام بأنشطة وأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.كما حكمت على الأسير عبد الرحمن ذياب محمد خلوف (21 عامًا)، من بلدة برقين قضاء جنين، والمعتقل منذ 04/09/2018، بالسجن الفعلي (15) شهرًا وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل بتهمة القيام بأنشطة وأعمال مقاومة ضد الاحتلال.وأضافت المؤسسة، أن محكمة الاحتلال حكمت أيضًا على الأسير محمد رفعت توفيق ربايعة (26 عامًا) من بلدة ميثلون قضاء جنين بالسجن ستة أشهر ويوم واحد وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل، بتهمة التحريض ضد الاحتلال، مشيرة إلى أن الأسرى الثلاثة، يقبعون حاليًا في سجن (مجدو).