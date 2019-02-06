كيف تتعامل الجزائر مع الفلسطينيين الوافدين للبلاد بطريقة غير شرعية؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف السفير الفلسطيني في الجزائر، لؤي عيسى، عن الآلية التي تتعامل بها السلطات الجزائرية، مع الفلسطينيين الوافدين إلى الجزائر بطريقة غير شرعية.







وقال عيسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه في حال إلقاء القبض على أي من الوافدين إلى الجزائر، بطرق غير شرعية، فإن الأمن الجزائري، يُحيلهم للمحاكمة، ويصدر أحكاماً بحقهم بالحبس لثلاثة أشهر، والترحيل من البلاد.





وأوضح عيسى، أن الأمر يبدو مختلفاً مع الفلسطينيين، حيث إنهم يتعاملون معهم وفق خيارين اثنين، الأول: المحاكمة مع الترحيل من البلاد، والثاني المحاكمة بالحبس والترحيل من البلاد مع وقف التنفيذ.







وأشار عيسى، إلى أن ذلك يأتي في إطار الخصوصية التي يتمتع بها الفلسطينيون لدى الجزائر، فإن السلطات المختصة تعطيهم فرصة الرحيل من البلاد أو ترتيب أوراقهم فيها قدر المستطاع.





ولفت عيسى، إلى أن الجزائر بلد مستقل، ويسعى للحفاظ على أمنه وسلامته من الإرهاب، وبالتالي له الحق الكامل باتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن ذلك، لافتاً إلى أن السفارة والقيادة الفلسطينية لا تتدخلان في عمل السلطات المختصة، وإن كانت تعمل على تذليل العقبات وحلها.







يذكر، أن عدداً من الفلسطينيين محتجزون في الجزائر بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار الهجرة من فلسطين، وتحديداً من قطاع غزة.







ويسلك الفلسطينيون والمهاجرون غير الشرعيين طريقاً التفافية للوصول إلى الجزائر، وذلك بدءاً من موريتانيا، وصولاً إلى صحراء مالي، ثم الدخول إلى الجزائر.