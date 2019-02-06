الأشقر: ارتفاع أعداد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى تسعة

أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال، ارتفع مجدداً فجر اليوم ليصل إلى تسعة نواب، بعد إعادة اختطاف النائب إبراهيم دحبور (53 عاماً) من جنين.





وأوضح، أن قوات الاحتلال، داهمت فجر اليوم الأربعاء منزل النائب عن محافظة جنين، دحبور، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم أعادت اعتقاله مرة أخرى، واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم يمضِ على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى أقل من عام، ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى تسعة نواب.





وأشار الأشقر إلى أن النائب دحبور، كان اعتقل سابقاً، وأمضى عاماً ونصفاً في سجون الاحتلال، تحت الاعتقال الإداري، وكان آخر اعتقال له فى آذار/ مارس من العام 2017، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري، وجدد له ثلاث مرات متتالية، وأطلق سراحه في آذار/ مارس من العام الماضي، بعد أن أمضى عاماً كاملاً، وأعيد اعتقاله فجر اليوم.





وبين أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب، الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً، بينما في بداية العام الماضي، تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير، ووصلت إلى ثلاثة نواب فقط، ثم عادت إلى الارتفاع نهاية العام إلى أن وصلت إلى تسعة نواب بينهم النائبة خالدة جرار، والتي تخضع للاعتقال الإداري المتجدد.





واعتبر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.





وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال؛ لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية، باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.

رام الله - دنيا الوطن