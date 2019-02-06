إطلاق سفارة إسرائيلية افتراضية في دول الخليج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إسرائيل، عن إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية في بلدان الخليج.وقالت صفحة (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع (تويتر): "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".وأضافت الصفحة الإسرائيلية: "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج، وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".وأرفقت التغريدة بصورة لمعلمين بارزين في إسرائيل والإمارات مع كتابة اسم البلدين على كل معلم.يشار إلى أن صفحة (إسرائيل في الخليج) تم إطلاقها المرة الأولى في عام 2013، لكنها توقفت عن النشر في نهاية 2014، ليتم الإعلان عن إقلاعها من جديد بالأمس.