إصابة عشرة عمال من الخليل بينهم خمسة جروحهم خطيرة بحادث سير

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأربعاء، عشرة عمال، جراء حادث سير وقع في منطقة باب الوادي غرب مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية: إن عشرة عمال من بلدتي بيت أولا وخاراس غرب الخليل، أصيبوا في حادث سير، وقع على طريق باب الوادي غرب مدينة القدس المحتلة، بين حافلة كانت تقلهم لأماكن عملهم وشاحنة، ووصفت إصابة خمسة منهم بالخطيرة، حسب شهود عيان.