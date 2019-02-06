هآرتس: السنوار طرح على هيئات دولية 3 سيناريوهات بشأن المستقبل في غزة

رام الله - دنيا الوطنادعت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، التقى الأسبوع الماضي، بممثلي هيئات دولية وطرح عليهم 3 سيناريوهات، بشأن المستقبل في غزة، والذين بدورهم نقلوا كلام السنوار والسيناريوهات التي تحدث عنها لإسرائيل.وبحسب الصحيفة، فإن السناريوهات هي: إما أن يتحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن غزة، وهو أمر صعب الآن، أو أن تنقل سيطرة غزة إلى الأمم المتحدة ومصر.أما السناريو الثالث، أن يتم الدخول في مواجهة عسكرية، وفي النهاية، سيتم التوصل لحل بسيطرة قوة دولية على غزة، تعمل على إيجاد قيادة فلسطينية جديدة.