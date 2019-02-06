ثلاثة رؤساء سابقين للأركان يضغطون على لبيد لينضم إلى غانتس

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، يميل للانضمام إلى الحلبة السياسية، لكنه لم يتخذ قرارًا بشأن توقيت دخوله، لكنه قال أمس: إنه "يعمل على إمكانية توحيد أحزاب الوسط - اليسار".ووفق الصحيفة، فانه مع ذلك، يسود التقدير بأن حزب بيني غانتس وحزب يئير لبيد، يميلان إلى رفض التناوب، إذا وافقا أصلاً على التحالف معاً.ويسود التقدير كذلك، بأنه إذا لم يكن هناك أي تقدم في محاولة توحيد الأحزاب، وواصل لبيد التردد في تحديد ما إذا كان سيحتل المركز الثاني بعد غانتس، فإن أشكنازي، سيعلن انضمامه إلى غانتس، على افتراض أن مثل هذه الخطوة، قد تؤدي إلى زيادة إضافية في عدد مقاعد "حصانة لإسرائيل".ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تمارس مزيدًا من الضغط على لبيد للانضمام إلى الحزب الموحد.