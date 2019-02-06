دولي

ملف القوة الدولية في الخليل أمام مجلس الأمن

ملف القوة الدولية في الخليل أمام مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إنه من المتوقع، أن يناقش مجلس الأمن الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بإنهاء نشاط قوة المراقبة الدولية (TIPH) التي تعمل في الخليل منذ عام 1994.

وقد بادرت إلى إعلاء الموضوع للنقاش، السلطة الفلسطينية التي تقول: إن وقف النشاط سيؤدي إلى تدهور الوضع في الخليل، وقد يتسبب في إلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين في المدينة.

ووفقاً للصحيفة، فإنه على الرغم من عدم توقع اتخاذ أي قرار في الاجتماع، إلا أن الدول الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انضموا إلى المنتقدين لقرار إسرائيل، التي تواجه منذ القرار، ضغوطاً دولية للتراجع عنه.

وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، رداً على ذلك: "بدلاً من إضافة الاستقرار إلى الميدان، تسببت قوة (TIPH) بالاحتكاك مع الجيش وسكان الخليل.. لا مكان في إسرائيل لقوة دولية تؤذي جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي سنقدم إلى مجلس الأمن، الحقيقة حول وجودها العدائي في المنطقة".

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