منتصف الشهر الجاري.. كوشنير يكشف ملامح (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزالم بوست)، إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنير، سيطرح خلال مؤتمر وارسو منتصف الشهر الجاري، رؤيته للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المسماه إعلامياً (صفقة القرن).







ونقلت الصحيفة، عن مصدر في البيت الأبيض "لم تسمه"، أن كوشنير، سيحدد الموعد الذي تعتزم خلاله واشنطن، الإعلان عن تفاصيل (صفقة القرن)، التي شارك هو في بلورتها.







وسيشارك في المؤتمر جيسون غرينبلات، الذي يعمل مع كوشنير على وضع خطة ترامب للسلام، فيما رجح مسؤولون أمريكيون تأجيل نشر تفاصيل الخطة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من نيسان/ أبريل.

وسيلتقي كوشنير مع وزراء خارجية عرب وأوروبيين، لبحث تفاصيل خطة السلام الأمريكية؛ لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ومن المتوقع، أن يشارك في المؤتمر وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات وعمان والأردن، بينما لم تتم دعوة مندوبين عن السلطة الفلسطينية، وإيران.