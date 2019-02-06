أبو زهري: قطع 5000 راتب جريمة ضد الإنسانية

علّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري اليوم الأربعاء، على قطع السلطة الفلسطينية، رواتب عدد من الموظفين والفئات.



وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن "استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين، والتي زادت خلال راتب شهر كانون الثاني/ يناير عن 5000 راتب، هي جريمة ضد الإنسانية، ونستهجن صمت الدول المانحة على توظيف أموالها لأغراض لا إنسانية".



ويُذكر، أن وزارة المالية، صرفت أمس الثلاثاء، رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والتي شهدت قطع رواتب عدد من الفئات، بينما عادت نسبة الصرف لعدد كبير من الموظفين بقيمة 75%.



رام الله - دنيا الوطن