سلطات الاحتلال تمنع أعضاء ثوري فتح بغزة من المشاركة في جلسته

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت أعضاءَ المجلس الثوري لحركة فتح بغزة، من التوجه إلى رام الله، للمشاركة في جلسة "الثوري" المقرر عقدها، اليوم.وقالت مصادر مطلعة لـ"دنيا الوطن": إن سلطات الاحتلال، أبلغت أعضاء الثوري بغزة، رفضها منحهم التصاريح للتوجه لرام الله عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.ويعقد المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأربعاء، دورة عادية له في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، للبحث في تشكيل حكومة فصائلية، وسبل التصدي لـ (صفقة القرن)، بحضور الرئيس محمود عباس.