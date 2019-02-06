دولي

ترامب مُهدداً إيران: لن نغض الطرف عن نظامكم المتطرف

ترامب مُهدداً إيران: لن نغض الطرف عن نظامكم المتطرف
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن واشنطن تواجه الإرهاب ودعاته في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم النظام الإيراني المتطرف.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية): "عملنا دائماً على مواجهة دعاة الإرهاب، ومن بينهم النظام المتطرف في إيران".

وأضاف: "لقد تصرفت حكومتي بشكل حاسم لمواجهة الدولة الراعية للإرهاب في العالم، ومن بينها النظام الراديكالي في إيران"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية الفاسدة على أسلحة نووية، انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية الكارثية.

وأشار ترامب خلال خطابه إلى حزمة العقوبات الثانية التي فرضتها الإدارة الأميركية على النظام الإيراني قبل أشهر، بسبب دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال ترامب: إن بلاده لن تغض الطرف عن نظام يهتف الموت لأميركا، مضيفاً: "يجب علينا مواجهة هذه الكراهية في أي مكان وفي كل مكان بصوت واحد".

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