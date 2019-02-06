عربي

دولة خليجية تعترف رسميًا بالجالية اليهودية

دولة خليجية تعترف رسميًا بالجالية اليهودية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الإمارات، اعترفت رسميًا بالجالية اليهودية على أراضيها.

وقالت الصحيفة: إن هذه الخطوة، جاءت ضمن إطلاق الإمارات مشروع "عام التسامح"، بمناسبة الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس للإمارات.

وأضافت: أن الإمارات أطلقت مشروع (عام التسامح)، ونشرت كتاباً بالموضوع، وفي مقدمته كلمة للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ما معناه أن الاعتراف باليهود المحليين في الإمارات حصل على صبغة رسمية.

ودعت الإمارات الحاخام الأمريكي مارك شناير، مؤسس صندوق التفاهم بين الديانتين اليهودية والإسلامية، والمعروف بعلاقاته القوية في الخليج، للمشاركة في مؤتمر عن الإسلام المتسامح والمعتدل.

وبحسب الصحيفة العبرية، التقى الحاخام أفراد الجالية اليهودية في دبي، وقال "إن اليهود هناك يجتمعون أيام السبت في فيلا سرية لأداء الطقوس الدينية اليهودية".

وأشار الحاخام إلى أن "الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة الإماراتية، سيفتح المجال أمام الجالية اليهود لإقامة كنيس، وإقامة مطعم يحرص على تقديم الأكل الحلال، وفق الشريعة اليهود وربما مغطس لليهود"، وفقاً للصحيفة.

وتابع: "الجالية التي تضم يهوداً يقيمون في الإمارات وآخرين، قدموا إليها لأغراض اقتصادية، ستشهد ازدهاراً في إطار عام التسامح في البلاد، "لا أحد يعرف كم عدد اليهود الذين يعيشون في دبي، سمعت أن هناك 150 عائلة، ونحو 2000 يهودي".

أخبار ذات صلة

بسبب &#34;إنفلونزا الخنازير&#34;.. دولة عربية تبدأ استخدام الكمامات في الأماكن العامة

بسبب "إنفلونزا الخنازير".. دولة عربية تبدأ استخدام الكمامات في الأماكن العامة

الجيش الأمريكي يُعزز وجوده العسكري بسوريا

الجيش الأمريكي يُعزز وجوده العسكري بسوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

&#34;محمد بن سلمان&#34; يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

"محمد بن سلمان" يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

البرلمان المصري يوافق على تمديد &#34;فترة الرئاسة&#34;

البرلمان المصري يوافق على تمديد "فترة الرئاسة"

من هي السيدة المتهمة بمحاولة اغتيال السيسي في السعودية؟

من هي السيدة المتهمة بمحاولة اغتيال السيسي في السعودية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يستهدفون موقعا أثريا ويقتلعون أشجارا معمرة جنوب نابلس

مستوطنون يستهدفون موقعا أثريا ويقتلعون أشجارا معمرة جنوب نابلس

بينهم قيادي في حماس..الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

بينهم قيادي في حماس..الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأربعاء: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط أمطار متفرقة

الأربعاء: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط أمطار متفرقة

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تنظم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تنظم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

الاقتصاد وجايكا يبحثان مشروع الطريق الرابط بين مدينة اريحا الصناعية والشونة الاردنية

الاقتصاد وجايكا يبحثان مشروع الطريق الرابط بين مدينة اريحا الصناعية والشونة الاردنية

الرجوب: الشراكة مع الإسلام السياسي غير ممكنة وسنتفق مع الفصائل على برنامج الحكومة

الرجوب: الشراكة مع الإسلام السياسي غير ممكنة وسنتفق مع الفصائل على برنامج الحكومة

أسرى الجهاد الإسلامي: تم قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين

أسرى الجهاد الإسلامي: تم قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين

منوعات

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها &#34;فلسطيني&#34;

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها "فلسطيني"

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية &#34;نادين خوري&#34;؟

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية "نادين خوري"؟

من مخيمات اللجوء في &#34;بيت لحم&#34;.. أول فرقة &#34;راب&#34; فلسطينية ناعمة تصل العالمية

من مخيمات اللجوء في "بيت لحم".. أول فرقة "راب" فلسطينية ناعمة تصل العالمية

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

عربي

الجيش الأمريكي يُعزز وجوده العسكري بسوريا

الجيش الأمريكي يُعزز وجوده العسكري بسوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

&#34;محمد بن سلمان&#34; يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

"محمد بن سلمان" يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت