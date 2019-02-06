العوض: موظفو الحكومة بغزة يتعرضون للإجحاف والخصومات لا تُطاق

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على تباين نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.







وقال العوض، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): إن ما يتعرض له الموظفون من إجحاف، خاصة موظفي تفريغات 2005، واستمرار سياسة قطع الرواتب، وشمولها لأسرى محررين وشهداء، علاوة على ما تقوم به البنوك من خصومات لا تُطاق.





وأضاف العوض: "كلها أساليب وممارسات مرفوضة، تمتهن كرامة الناس، وتمس لقمة عيشهم، يجب أن تتوقف فوراً".







يذكر، أن نسبة صرف رواتب الموظفين تباينت أمس الثلاثاء، وذلك بعد صرف الحكومة الرواتب بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 75%، فيما تؤكد قيادات فلسطينية أن الراتب سيعود تدريجياً.