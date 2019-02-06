دولي

أمريكا ستُعاقب مقاطعي إسرائيل

أمريكا ستُعاقب مقاطعي إسرائيل
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، الثلاثاء، والذي يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات، تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلاً يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.

ونال قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتاً مؤيداً مقابل 23 صوتاً معارضاً، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي، الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.

كما يتضمن التعديل بنوداً مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا، وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن.

وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء، الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأميركية، بما في ذلك خطة ترامب في سوريا.

ولكن لكي يصبح قانوناً، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة "مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها" بسبب معاملتها للفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

ثلاثة رؤساء سابقين للأركان يضغطون على لبيد لينضم إلى غانتس

ثلاثة رؤساء سابقين للأركان يضغطون على لبيد لينضم إلى غانتس

ملف القوة الدولية في الخليل أمام مجلس الأمن

ملف القوة الدولية في الخليل أمام مجلس الأمن

منتصف الشهر الجاري.. كوشنير يكشف ملامح (صفقة القرن)

منتصف الشهر الجاري.. كوشنير يكشف ملامح (صفقة القرن)

ترامب مُهدداً إيران: لن نغض الطرف عن نظامكم المتطرف

ترامب مُهدداً إيران: لن نغض الطرف عن نظامكم المتطرف

سياسي هولندي وصف القرآن بـ&#34;السم&#34; يعتنق الإسلام

سياسي هولندي وصف القرآن بـ"السم" يعتنق الإسلام

إجلاء نحو 20 ألف شخص بروسيا بعد إنذارات كاذبة بوجود قنابل

إجلاء نحو 20 ألف شخص بروسيا بعد إنذارات كاذبة بوجود قنابل

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال الهند

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال الهند

مفاجأة بشأن الصحفي البريطاني المُختطف لدى تنظيم الدولة منذ 2012

مفاجأة بشأن الصحفي البريطاني المُختطف لدى تنظيم الدولة منذ 2012

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يستهدفون موقعاً أثرياً ويقتلعون أشجاراً مُعمرة جنوب نابلس

مستوطنون يستهدفون موقعاً أثرياً ويقتلعون أشجاراً مُعمرة جنوب نابلس

بينهم قيادي في حماس..الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

بينهم قيادي في حماس..الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأربعاء: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط أمطار متفرقة

الأربعاء: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط أمطار متفرقة

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تنظم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تنظم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

الاقتصاد وجايكا يبحثان مشروع الطريق الرابط بين مدينة اريحا الصناعية والشونة الاردنية

الاقتصاد وجايكا يبحثان مشروع الطريق الرابط بين مدينة اريحا الصناعية والشونة الاردنية

الرجوب: الشراكة مع الإسلام السياسي غير ممكنة وسنتفق مع الفصائل على برنامج الحكومة

الرجوب: الشراكة مع الإسلام السياسي غير ممكنة وسنتفق مع الفصائل على برنامج الحكومة

أسرى الجهاد الإسلامي: تم قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين

أسرى الجهاد الإسلامي: تم قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين

منوعات

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها &#34;فلسطيني&#34;

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها "فلسطيني"

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية &#34;نادين خوري&#34;؟

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية "نادين خوري"؟

من مخيمات اللجوء في &#34;بيت لحم&#34;.. أول فرقة &#34;راب&#34; فلسطينية ناعمة تصل العالمية

من مخيمات اللجوء في "بيت لحم".. أول فرقة "راب" فلسطينية ناعمة تصل العالمية

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

عربي

الجيش الأمريكي يُعزز وجوده العسكري بسوريا

الجيش الأمريكي يُعزز وجوده العسكري بسوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

&#34;محمد بن سلمان&#34; يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

"محمد بن سلمان" يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت