الجيش الأمريكي يُعزز وجوده العسكري بسوريا

رام الله - دنيا الوطنأرسلت الولايات المتحدة، تعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" شمالي سوريا.وقالت وكالة (الأناضول) التركية: إن قرابة 150 شاحنة محملة بالعربات المصفحة والمعدات الفنية ومولدات الكهرباء، دخلت الأراضي السورية مساء الاثنين من خلال معبر سيمالكا الواقع على الحدود العراقية السورية، على جانب إقليم كردستان العراق.وأوصلت الشاحنات حمولاتها الثلاثاء إلى المراكز اللوجيستية للقوات الأمريكية في بلدتي خراب عشك (غرب مدينة عين عيسى) وصرين (مركز منطقة عين العرب)، حيث أفرغت حمولتها هناك، وفقاً للوكالة.وبين العربات المصفحة الأمريكية المنقولة مركبات مصفحة من نوه "هاموي" ذات المهام المتعددة والمرنة في الحركة، سبق أن زودت وزارة الدفاع الأمريكية بها مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تكوّن "وحدات حماية الشعب" الكردية المصنفة تنظيماً إرهابياً في تركيا عمودها الفقري.وأشارت إلى أن "هاموي" مخصصة للقوات الكردية، إذ يستقل العسكريون الأمريكيون الموجودون في المنطقة عادة سيارات من نوع "همر".