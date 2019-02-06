للبحث في تشكيل الحكومة.. ثوري فتح يعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس عباس اليوم



وقال نائب أمين سر المجلس الثوري الحركة، فايز أبو عيطة: إن مساعي فتح لتشكيل الحكومة الجديدة، تأتي بعد إفشال حماس حكومة الوفاق الوطني، مضيفاً أن الحكومة الفصائلية، ستعمل على تسهيل إجراء الانتخابات البرلمانية، بهدف إنهاء الانقسام.





وأكد أبو عيطة في تصريحات لصحيفة (القدس العربي)، على أن الانتخابات البرلمانية هي الطريق العملي والأقصر لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لكنها ليست بديلاً عن المصالحة بل هي وسيلة لتحقيقها.





وطالب نائب أمين سر المجلس الثوري لفتح، حركة حماس بتسهيل مهمة لجنة الانتخابات في غزة.

رام الله - دنيا الوطنيعقد المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأربعاء، دورة عادية له في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، للبحث في تشكيل حكومة فصائلية، وسبل التصدي لـ (صفقة القرن)، بحضور الرئيس محمود عباس.