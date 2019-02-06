شؤون فلسطينية

بينهم قيادي في حماس..الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

بينهم قيادي في حماس..الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقلات واسعة، طالت عشرة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية: إن من بين المعتقلين القيادي في حركة حماس، إبراهيم محمد دحبور (53 عاماً) من منزله في بلدة عَرّابة جنوب غرب جنين.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات طولكرم، وبيت لحم، وجنين، والخليل، ونابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الاحتلال اعتقل شابين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، خلال اقتحامها لعدد من المنازل، وهما: الشاب زيد رفيق العلامي (18 عاماً)، وعمر صادم الصليبي (24 عاماً).

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة قفين شمال طولكرم وألحقت أضراراً بمحتوياتها.

وفي محافظة بيت لحم، سلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجاهد علي الشيخ، بلاغاً لمراجعة المخابرات الإسرائيلية، عقب اقتحام منزله في قرية مراح رباح، بينما اعتقلت الشاب أحمد كتانة من منزله في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وفي بلاطة البلد شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خبيب خالد سلمان (23 عاماً) بعد مداهمة منزله.

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