الاربعاء: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط الامطار المتفرقة

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-14 17-13 14-9 بيت لحم 18-14 17-13 14-9 رام الله والبيرة 17-13 16-12 13-8 طولكرم 25-15 24-14 20-11 نابلس 19-14 18-13 15-10 قلقيلية 25-15 24-14 20-11 جنين 22-13 21-12 18-10 سلفيت 18-14 17-13 14-9 طوباس 22-13 21-12 18-10 روابي 19-14 18-13 15-10 الخليل 18-14 17-13 13-9 غزه 24-16 23-15 19-12 أريحا 26-13 25-13 21-12 خانيونس 24-16 23-15 19-12 الأغوار الشمالية 24-11 23-11 19-10 رفح 25-15 24-14 20-11

رام الله - دنيا الوطنتتأثر فلسطين اليوم الاربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تشتد الأمطار وتكون غزيرة خلال ساعات الليل ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس07/02/2019 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا و مصحوبة بعواصف رعدية ، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر:1 - تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.3- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: