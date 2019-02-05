عصام يوسف: من حق غزة ميناء ومطار ليكون لكل الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات رئيس الهيئة الشعبية لمواجهة الحصار، أن من حق قطاع غزة إنشاء ميناء ومطار ليكون لكل الشعب الفلسطيني.وقال يوسف في كلمته في وقفة رافضة للحصار الإسرائيلي في ميناء غزة اليوم الثلاثاء 5-2-2019 إن " الميناء والمطار للشعب الفلسطيني ككل.. وعندما تنتصر غزة فهي تنتصر لكل الشعب الفلسطيني لأنها لن تتخلى عن الضفة الغربية والقدس".وأشار يوسف إلى أن قوافل أميال من الابتسامات جاءت لتؤكد شعارها "أنها ستنقل العالم لغزة وغزة للعالم".وشدد على ضرورة التوحد الفلسطيني، ووقف معاقبة الموظفين والسكان في غزة بقطع رواتبهم.وأكد أن ما يتعرض له قطاع غزة حصار غير أخلاقي وغير قانوني وجريمة نكراء تشابه ما تعيشه الضفة الغربية والقدس المحتلة من جدار فصل عنصري يقطع أوصال المدن والقرى، مشيراً إلى استمرار مساعي الاحتلال لسرقة الأرض الفلسطينية.ووجه يوسف، التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم في الداخل والخارج، مشدداً على أن قضيتهم واحدة وعدوهم الاحتلال الذي فرض عليهم القتل والتشريد، موجهاً التحية لشهداء وجرحى مسيرة العودة.وقال " الشعب الفلسطيني مظلوم ومن حقه أن يقف في وجه الاحتلال ويقاومه بكل وسيلة ممكنة كما أقرت قرارات الامم المتحدة".وزار وفد قافلة أميال من الابتسامات (35) اليوم، الجامعة الإسلامية في غزة وأطلع على الواقع التعليمي في ظل الحصار، ومدرسة سنابل للأطفال ذوي الإعاقة.