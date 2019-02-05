شؤون فلسطينية

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تنظم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تنظم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجالية الفلسطينية اليوم في مدينة مانسشتر اعتصاماً لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، واقيم الاعتصام في الساحة المركزية في المدينة وشارك فيه العديد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات البريطانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. 

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية وهتفوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. 

وانطلقت المسيرة من الساحة المركزية في المدينة وجابت شوارع المدينة وردد المشاركون شعارات تطالب المجتمع الدولي والحكومة البريطانية بمحاسبة اسرائيل واتخاذ موقف حازم تجاه قضية الأسرى. 

وألقى خضر الجريسي رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا وعضو المجلس الوطني الفلسطيني كلمة الجالية التي وجه فيها تحية اجلال واكبار للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. وطالب الجريسي بالتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقال ان قضية الأسرى هي من الأولويات الأساسية لأي تسوية عادلة، ولن يتحقق السلام بدون اطلاق سراحهم جميعاً. 

وأشاد الجريسي بتبني السيد الرئيس أبو مازن لقضية الأسرى والتي تشكل بارقة أمل لهم وانعطافة استراتيجية هامة في تاريخ الشعب الفلسطيني على قاعدة إما دولة فلسطينية حرة وإما استمرار النضال ضد الاحتلال حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني العادلة. 

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