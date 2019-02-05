الاقتصاد وجايكا يبحثان مشروع الطريق الرابط بين مدينة اريحا الصناعية والشونة الاردنية



بدوره وضع ممثل جايكا الوزيرة عودة في صورة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الطريق والمخططات المقترحة على أمل المباشرة في التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا على التزام بلاده في تنفيذ مبادرة ممر السلام والازدهار وتقديم الدعم اللازم لفلسطين وخاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية .



وأشار ممثل جايكا إلى تطلع بعض الشركات اليابانية للاستثمار في فلسطين في قطاع الطاقة المتجددة من خلال إقامة شراكات استثمارية مع نظرائهم الفلسطينيين لافتاً إلى التطوير الكبير الذي شهدته مدينة أريحا الصناعية وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات.



وفي السياق ذاته رحبت الوزيرة بالمقترح داعية المستثمرين اليابانيين إلى الاستفادة من الحوافز التي توفرها الحكومة الفلسطينية في هذا القطاع الواعد لما لذلك من انعكاسات ايجابية على تخفيض التكاليف على مدخلات الإنتاج ومن شأنه أن يعزز تنافسية القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص عمل تساهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) كازوهيكو كوشيكاوا، اليوم الثلاثاء، التطورات المتعلقة بمدينة أريحا الصناعية الزراعية، وأهميتها لغاية تطوير القطاع الخاص وزيادة تنافسيته.وأكدت الوزيرة عودة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، على أهمية التسريع في إنجاز مشروع الطريق الرابط بين مدينة أريحا الصناعية الزراعية والشونة الأردنية باعتباره المعبر البري الوحيد، ونظرا لأهميته في تسريع عملية التبادل التجاري المباشر مع الدول العربية وغيرها.وأشارت إلى التأثير الإيجابي لهذا المشروع الاستراتيجي في تحسين البيئة الاستثمارية، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية التي تحظى بأولوية الحكومة الفلسطينية، معربة عن شكرها للحكومة اليابانية على دعمها المستمر للاقتصاد الفلسطيني وتمويل إنشاء الطريق الرابط والمنطقة اللوجستية.