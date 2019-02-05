الرجوب: الشراكة مع الإسلام السياسي غير ممكنة وسنتفق مع الفصائل على برنامج الحكومة

رام الله - دنيا الوطنأكد جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ان امكانية الشراكة مع الاسلام السياسي غير ممكن، حيث قال: "إما ان تنتصر الوطنية أو ينتصر الاسلام السياسي".وقال الرجوب في لقاء له عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): "ان الاجتماع الاخير للجنة المركزية حسم الكثير من القضايا، لافتا إلى أن فصائل منظمة التحرير يجب ان يكون هناك رؤية استراتيجية لدى منظمة التحرير لانهاء حالة الانقسام".وأضاف: "نحن كفصائل منظمة التحرير نتوحد على استراتيجية بأن تكون هذه الفصائل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".وتابع الرجوب: "الحسم يجب ان يكون من خلال عملية ديمقراطية، وبالتالي يجب عمل حراك سياسي لاقناع الاخرين بالمفوم الوطني".واوضح، أن الحكومة الجديدة يجب ان تعبر عن المفهوم الوطني وربطها بالانتخابات، لافتا غلى أن رئيسها يجب ان يكون مقنع للاخرين ومريح للرئيس محمود عباس.وقال: "احب ان يكون رئيس الحكومة المقبل، أحد أعضاء اللجنة المركزية، حيث أن الاجماع سيكون على ان يكون قادرا، ولكن اذا توافقنا على صيغة".واضاف: "احد مقومات مواجهة المرحلة والتحديات، هو ان يكون هناك حكومة مرتبطة في الانتخابات، حيث أن الجبهة الشعبية ولا مرة كانت في الحكومة".وتابع: "مطلوب من فصائل المنظمة الاتفاق على الاستراتيجية، وبعدها يتم تحديد مهامها هل هي سياسية او اقتصادية او امنية، كما يتم تحديد رئيسها"، مؤكدا ان حركة فتح ستتفق مع الفصائل الفلسطينية على برنامج الحكومة ووظائفها.في السياق، أوضح ان الجميع متوافق بأن جمهورية مصر مقتنعة باقامة الحكومة الفلسطينية، كما أنها مقتنعة بانه يجب ان يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية.وأشار الرجوب إلى ان التحدي الداخلي امام الحكومة متمثل في حركة حماس، اما التحدي الخارجي متمثل في اسرائيل، لافتا إلى أن الهدف الأول هو الابقاء على مشروع الدولة، والثاني الحراك السياسي، مشددا على ضرورة ان تكون الانتخابات في الاراضي الفلسطينية.وبين ان حركة حماس لم تقدم نموذجا محترما في الحكم بقطاع غزة، لافتا إلى أن القيادة ليست صرافاً آلياً سواء على حماس او على جهات اخرى.وقال: "يجب تقديم جرد حساب على حركة فتح وعلى غيرها، فيما يتعلق بانهاء الانقسام".وفيما يتعلق بملف الاسرى الفلسطينيين، أوضح الرجوب أنهم عبارة عن طبق من ذهب يتم تقديمه الى العالم، منوها في الوقت ذاته، إلى أن فتح وفرت الرعاية لكل الاسرى.