أسرى الجهاد الإسلامي: تم قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة القيادية، لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، بيان صحفي، للحديث عن خصومات رواتب أسرى الجهاد.وقال بيان الجهاد الإسلامي: "تفاجئنا اليوم بقرار قطع رواتب مئات من الأسرى، والمحررين، والذي لم نجد له أي مبرر ودون أي ذنب لهم، مضيفًا: "نحن نعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه تأتي متساوقة مع الاحتلال، الذي سعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى من خلال قطع رواتبهم، والذي أكد الرئيس دائماً أنه لن يتحقق وأنه لو بقي قرش واحد سيكون للأسرى والشهداء".وأضافت الجهاد الإسلامي: "ندعو الجهة التي اتخذت هذا القرار الجائر الرجوع عنه فوراً لأنه يتنافى مع أبسط مبادئ وأخلاقيات شعبنا، كما ندعو جميع الأخوة الفاعلين والمؤثرين وذوي الصلة وخاصةً الأخوة في حركة فتح العمل على إلغاء هذا القرار"، وفق تعبير البيان.وتابع أسرى الجهاد: ندعو إلى إخراج ملف الأسرى والشهداء من أي تجاذبات أو خلافات وأن يكون ملف الأسرى خارج أي تصفية حسابات مع أي جهة.