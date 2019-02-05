شؤون فلسطينية

أسرى الجهاد الإسلامي: تم قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين

أسرى الجهاد الإسلامي: تم قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة القيادية، لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، بيان صحفي، للحديث عن خصومات رواتب أسرى الجهاد.

وقال بيان الجهاد الإسلامي: "تفاجئنا اليوم بقرار قطع رواتب مئات من الأسرى، والمحررين، والذي لم نجد له أي مبرر ودون أي ذنب لهم، مضيفًا: "نحن نعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه تأتي متساوقة مع الاحتلال، الذي سعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى من خلال قطع رواتبهم، والذي أكد الرئيس دائماً أنه لن يتحقق وأنه لو بقي قرش واحد سيكون للأسرى والشهداء".

وأضافت الجهاد الإسلامي: "ندعو الجهة التي اتخذت هذا القرار الجائر الرجوع عنه فوراً لأنه يتنافى مع أبسط مبادئ وأخلاقيات شعبنا، كما ندعو جميع الأخوة الفاعلين والمؤثرين وذوي الصلة وخاصةً الأخوة في حركة فتح العمل على إلغاء هذا القرار"، وفق تعبير البيان.

وتابع أسرى الجهاد: ندعو إلى إخراج ملف الأسرى والشهداء من أي تجاذبات أو خلافات وأن يكون ملف الأسرى خارج أي تصفية حسابات مع أي جهة.

أخبار ذات صلة

ماذا جاء في اجتماع اسماعيل هنية وعباس كامل

ماذا جاء في اجتماع اسماعيل هنية وعباس كامل

التربية و&#34;الأونروا&#34;: جهود حثيثة للتعاون في برامج التعليم

التربية و"الأونروا": جهود حثيثة للتعاون في برامج التعليم

التربية تعقد امتحاناً تحريرياً لعدد من الوظائف الإدارية يوم السبت

التربية تعقد امتحاناً تحريرياً لعدد من الوظائف الإدارية يوم السبت

حماس تُوجه رسالة إلى الرئيس عباس

حماس تُوجه رسالة إلى الرئيس عباس

مصرع شاب بحادث دهس في جنين

مصرع شاب بحادث دهس في جنين

الاحتلال يعتقل شابيْن بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابيْن بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة

&#34;مصير المتقاعدين ماليًا&#34;.. هل يُوجد تقاعد هذا الشهر لموظفي السلطة بغزة؟

"مصير المتقاعدين ماليًا".. هل يُوجد تقاعد هذا الشهر لموظفي السلطة بغزة؟

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;الأونروا&#34;: جهود حثيثة للتعاون في برامج التعليم

التربية و"الأونروا": جهود حثيثة للتعاون في برامج التعليم

التربية تعقد امتحاناً تحريرياً لعدد من الوظائف الإدارية يوم السبت

التربية تعقد امتحاناً تحريرياً لعدد من الوظائف الإدارية يوم السبت

مصرع شاب بحادث دهس في جنين

مصرع شاب بحادث دهس في جنين

الاحتلال يعتقل شابيْن بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابيْن بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

د.غنام: لن نتهاون مع الخارجين عن القانون وستتم محاسبة المعتدين على مفتشي السياحة

د.غنام: لن نتهاون مع الخارجين عن القانون وستتم محاسبة المعتدين على مفتشي السياحة

غنيم يبحث المشاريع التطويرية للاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي

غنيم يبحث المشاريع التطويرية للاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي

فلسطين.. الأولى عالميا (بالنسبة لعدد السكان) بعدد المشتركين الجدد على (فيسبوك)

فلسطين.. الأولى عالميا (بالنسبة لعدد السكان) بعدد المشتركين الجدد على (فيسبوك)

منوعات

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

مصير &#34;باب الحارة&#34; في مهب الريح

مصير "باب الحارة" في مهب الريح

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة &#34;غازلت&#34; زوجها أمامها في السوق

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة "غازلت" زوجها أمامها في السوق

عربي

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

&#34;محمد بن سلمان&#34; يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

"محمد بن سلمان" يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

من هي السيدة المتهمة بمحاولة اغتيال السيسي في السعودية؟

من هي السيدة المتهمة بمحاولة اغتيال السيسي في السعودية؟