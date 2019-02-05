شؤون فلسطينية

ماذا جاء في اجتماع اسماعيل هنية وعباس كامل

ماذا جاء في اجتماع اسماعيل هنية وعباس كامل
رام الله - دنيا الوطن
اكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، ان جمهورية مصر العربية، أكدت لوفد الحركة المتواجد في القاهرة، على استمرار فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، وتسهيل حركة المسافرين، لافتة إلى أن اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة المصرية، أكد على قرب الانتهاء من تطوير العمل في المعبر؛ تسهيلا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار اداخل البضائع للقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وفد من المكتب السياسي لحركة حماس واللواء عباس كامل وزير المخابرات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

واكدت الحركة في تصريح لها على موقعها الالكروني الرسمي، أن اللقاء تم في أجواء إيجابية، حيث بحثوا خلاله العديد من الموضوعات.

وبينت الحركة، انه تم التأكيد على العلاقات الثنائية والدور التاريخي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني؛ حتى ينار حريته واستقلاله، لافتة إلى أنه جرى التأكيد على العمل من اجل تطوير هذه العلاقة، بما يخدم الشعب والمصالح العليا المشتركة.

واشارت الحركة إلى أنه تم استعراض خلال اللقاء، الاوضاع السياسية  التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة والمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس واللاجئون وتشديد الحصار على غزة واستمرار ابتلاع  الاستيطان للأرض وتقطيع أواصل الضفة ومعاناة   الأسرى في السجون .

وأكدت الحركة رفضها لكل المشاريع التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية سواء ما يسمى بصفقة القرن أوغيرها.

تناول الاجتماع الوضع الداخلي الفلسطيني والاهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وانهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد.

تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وأكد الاشقاء المصريون على ضرورة الالتزام بالتفاهمات من الإسرائيليين مع ضرورة ضبط الميدان لحماية ارواح الفلسطينيين والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرات واستخدام الأدوات السلمية.

واكدت الحركة على أهمية الحفاظ على امن الشقيقة مصر وتطوير العمل من اجل حماية الامن المشترك ،وتم استعراض الإجراءات التي قامت بها الأجهزة المختصة في القطاع على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وعبر الاخوة المصريون عن شكرهم لهذه الجهود المبذولة .

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