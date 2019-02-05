التربية تعقد امتحاناً تحريرياً لعدد من الوظائف الإدارية يوم السبت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنها ستعقد امتحاناً تحريرياً عاماً للمتقدمين لوظائف رؤساء الأقسام في الوزارة ومديرياتها، التي تم الإعلان عنها سابقاً.وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيعقد يوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مدرستي البيرة الجديدة وبنات الإسبانية الثانوية بمديرية تربية رام الله والبيرة.وأشارت إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قوائم أسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط هذه الوظائف، ومكان تقديم الامتحان من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال الرابط المباشر.