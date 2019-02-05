مصرع شاب بحادث دهس في جنين

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب فلسطيني (20 عاماً) من سكان بلدة يعبد جنوب جنين، مصرعه دهساً، بحادث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة برطعة بالمدينة.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن السائق لاذ بالفرار بعد دهسه للشاب.وأشار إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على الأسباب.