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لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورًا، ملتقطة بواسطة أقمار اصطناعية، قالت إنها لأربع منصات إطلاق لمنظومات (إس- 300) الصاروخية في سوريا.

وقالت شركة (Image Sat) الإسرائيلية: إن المنصات الأربع، ثلاث منها منصوبة وواحدة مموهة.

وأوضحت الشركة، أن الصورة توثق وللمرة الأولى نشر 3 منصات إطلاق من أصل 4 صدرتها روسيا إلى سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 عقب حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية، مشيرة إلى أن نشرها تم في منطقة مصياف قرب مدينة حماة غرب سوريا، فيما لفتت إلى أن المنظومات الـ 4 رصدت وهي في شبكة تمويه.

وقالت (Image Sat) في تعليقها على هذا التحرك: "نظراً للتوتر الإقليمي الحالي، والنصب المرصود لمنصات الإطلاق قد تكون الأنشطة المذكورة، تشير إلى رفع مستوى العمليات واليقظة".

وأضافت الشركة أنه من "غير الواضح حالياً لماذا تمت تغطية منصة إطلاق واحدة فقط بشبكة تمويه"، قائلة: "رصد مثل هذه المواقف أمر نادر، وهو يثير أسئلة حول المستوى العملياتي للبطارية كلها، لاسيما بشأن منصة الإطلاق المخطة وغير المنصوبة".

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