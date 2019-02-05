البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

رام الله - دنيا الوطنحذر نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، اليوم الثلاثاء، من محاولة تغيير الدستور دون توافق، وذلك وسط جدل تشهده مصر بعد تقديم أعضاء في البرلمان مقترحات لتعديله، مؤكدًا أن ما يحدث إهانة لثورة 25 يناير.وتساءل البرادعي خلال تغريدة له على صفحته بموقع (تويتر): "هل نحن من الجهل ألا نفهم أن الدستور هو عقد توافقي بين كافة الأطراف، وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر؟".وأضاف: "هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءاً أساسياً من نكبتنا؟ هل نحن من الغباء ألا نفهم من تجاربنا المريرة، أن دستوراً غير توافقي عادة ما يُعجّل برحيل صاحبه ويرحل معه؟".وتابع: "تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة سافرة إلى ما قبل يناير 2011".يشار إلى أن أشهر التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجدداً، رغم أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط.