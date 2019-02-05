عربي

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير
محمد البرادعي
رام الله - دنيا الوطن
حذر نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، اليوم الثلاثاء، من محاولة تغيير الدستور دون توافق، وذلك وسط جدل تشهده مصر بعد تقديم أعضاء في البرلمان مقترحات لتعديله، مؤكدًا أن ما يحدث إهانة لثورة 25 يناير.

وتساءل البرادعي خلال تغريدة له على صفحته بموقع (تويتر): "هل نحن من الجهل ألا نفهم أن الدستور هو عقد توافقي بين كافة الأطراف، وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر؟".

وأضاف: "هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءاً أساسياً من نكبتنا؟ هل نحن من الغباء ألا نفهم من تجاربنا المريرة، أن دستوراً غير توافقي عادة ما يُعجّل برحيل صاحبه ويرحل معه؟".

وتابع: "تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة سافرة إلى ما قبل يناير 2011".

يشار إلى أن أشهر التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجدداً، رغم أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط.

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

لأول مرة.. رصد أماكن انتشار منظومة (S 300) في سوريا

&#34;محمد بن سلمان&#34; يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

"محمد بن سلمان" يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

البرلمان المصري يوافق على تمديد &#34;فترة الرئاسة&#34;

البرلمان المصري يوافق على تمديد "فترة الرئاسة"

من هي السيدة المتهمة بمحاولة اغتيال السيسي في السعودية؟

من هي السيدة المتهمة بمحاولة اغتيال السيسي في السعودية؟

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: &#34;قطري وغير مؤدب&#34;

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: "قطري وغير مؤدب"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

مصرع شاب بحادث دهس في جنين

مصرع شاب بحادث دهس في جنين

الاحتلال يعتقل شابيْن بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابيْن بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

غنام: ستتم مُحاسبة المعتدين على مفتشي بلدية بيت لحم

غنام: ستتم مُحاسبة المعتدين على مفتشي بلدية بيت لحم

غنيم يبحث المشاريع التطويرية للاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي

غنيم يبحث المشاريع التطويرية للاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي

فلسطين.. الأولى عالميا (بالنسبة لعدد السكان) بعدد المشتركين الجدد على (فيسبوك)

فلسطين.. الأولى عالميا (بالنسبة لعدد السكان) بعدد المشتركين الجدد على (فيسبوك)

مجدلاني يدعو القمة العربية الأوروبية لاعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين

مجدلاني يدعو القمة العربية الأوروبية لاعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: لا يمكن المُساومة على حق العودة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: لا يمكن المُساومة على حق العودة

منوعات

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

مصير &#34;باب الحارة&#34; في مهب الريح

مصير "باب الحارة" في مهب الريح

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة &#34;غازلت&#34; زوجها أمامها في السوق

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة "غازلت" زوجها أمامها في السوق

عربي

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

البرادعي: ما يحدث في مصر إهانة لثورة يناير

&#34;محمد بن سلمان&#34; يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

"محمد بن سلمان" يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية