زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال الهند
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر، الثلاثاء، ولاية جامو وكشمير شمال الهند، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
ونقلت وكالة (رويترز) عن المركز، قوله: "إن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير".
وفي العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، هز زلزال بقوة 4.6 درجة ولاية جامو، ولم ينجم عن الزلزال خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر، الثلاثاء، ولاية جامو وكشمير شمال الهند، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
ونقلت وكالة (رويترز) عن المركز، قوله: "إن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير".
وفي العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، هز زلزال بقوة 4.6 درجة ولاية جامو، ولم ينجم عن الزلزال خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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