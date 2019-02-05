زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال الهند

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر، الثلاثاء، ولاية جامو وكشمير شمال الهند، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.ونقلت وكالة (رويترز) عن المركز، قوله: "إن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير".وفي العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، هز زلزال بقوة 4.6 درجة ولاية جامو، ولم ينجم عن الزلزال خسائر في الأرواح أو الممتلكات.