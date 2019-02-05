"محمد بن سلمان" يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

رام الله - دنيا الوطنتسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن الأمير محمد بن سلمان، استقبل في مكتبه بالعاصمة الرياض، نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، محمد عبد الله المبارك الصباح، الذي نقل الرسالة لولي العهد السعودي.ولم تذكر الوكالة السعودية، أي معلومات حول فحوى الرسالة، وأفادت فقط بأن اللقاء ناقش العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة (كونا) الكويتية الرسمية، أن مبعوثاً للشيخ الصباح، توجه إلى الرياض؛ لتسليم رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.