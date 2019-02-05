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حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا

حكم نهائي على قاتل الناشطة السورية وابنتها في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أيد القضاء التركي الحكم الصادر بحق قاتل الناشطة السورية، عروبة بركات، وابنتها الصحفية حلا في اسطنبول عام 2017.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن دائرة الجزاء الأولى في محكمة الجنايات باسطنبول، رفضت خلال جلسة عقدت الاثنين، طلب استئناف المدعى عليه، أحمد بركات، الذي حكمت عليه محكمة جنايات الأناضول العليا الخامسة بالسجن المؤبد مرتين.

وأكدت المحكمة، أنها لم تجد أي سبب لمعارضة قرار محكمة الأناضول الخامسة، مؤكدة أن الدفاع لم يقدم أدلة كافية لتبرير تخفيف الحكم.

وثبت بالتالي الحكم بالمؤبد مرتين على المدان، وأرسل الملف إلى المحكمة العليا للنظر فيه.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، اغتال مجهولون الناشطة الحقوقية السورية، والمعارضة لسلطات بلادها عروبة بركات (60 عاماً) وابنتها، الصحفية حلا (22عاماً) في اسطنبول.

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