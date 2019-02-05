الاحتلال يعتقل شابيْن بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، شابيْن فلسطينييْن، بزعم تسللهما عبر السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وتشهد المناطق الحدودية مع قطاع، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في إطار مسيرات العودة، وكسر الحصار.