"مصير المتقاعدين ماليًا".. هل يُوجد تقاعد هذا الشهر لموظفي السلطة بغزة؟

أكد رئيس هيئة التقاعد الفسطينية، ماجد الحلو، أنه لم تتم إحالة موظفين عموميين، هذا الشهر، للتقاعد الكامل، مشددًا "حسب ما وصلني من معلومات، لا يوجد تقاعد للموظفين".وحول موظفي الصحة والتعليم "المتقاعدون ماليًا ولا يزالون على رأس عملهم، وصدر لهم اليوم، راتب بنسبة 50%، قال الحلو لـ"دنيا الوطن": "هؤلاء ملفهم لدى وزارة المالية، وليس عند هيئة التقاعد، فلا علم لدي إذا تم خصم جزء من راتبهم، أم أحيلوا للتقاعد، لكن نحن الآن ذاهبون لتغيير حكومة، وتشكيل حكومة أخرى، لذا في هذا الوضع الراهن، وهذا التوقيت لا يُوجد تقاعد".وأضاف: لا أتوقع إحالة موظفين للتقاعد خلال الفترة الجاية، لأن الحكومة الحالية، أصبحت حكومة تسيير أعمال، وغير مخولة بإحالة أي موظف للتقاعد".يشار إلى أن موظفي الصحة والتعليم، الذين على رأس عملهم، توقعوا أن يصدر لهم راتب بقيمة 75%، أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، لكن ما صدر اليوم، هي رواتب بنفس قيمة الأشهر الماضية 50%، وظل وضعهم غير معروف، هل أحيلوا للتقاعد الكامل، أم فقط تقاعدهم مالي، ويمكن أن تصدر لهم رواتب كاملة في الأشهر القليلة المقبلة.