طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

اعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الاربعاء، سيكون للمتبقين من الحافلة التاسعة لكشف (31/1)، بالاضافة الى حافلة الجوازات المصرية، والحافلتان الاولى والثانية حتى الرقم 70 من الكشف الجديد.





وشددت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة أسماءهم، وعدم التأخر عنها، مطالبة إياهم بالتواجد في الصلاة الخارجية لمعبر رفح عند الساعة السادسة والنصف من صباح غً الأربعاء. .





وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





رام الله - دنيا الوطن