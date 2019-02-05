شؤون فلسطينية

غنام: ستتم محاسبة المعتدين على مفتشي بلدية بيت لحم

غنام: ستتم محاسبة المعتدين على مفتشي بلدية بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
شددت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، على أن الأجهزة الأمنية والشرطة، لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، وأنها لن تسمح لهم بالقيام بأي أعمال من شأنها العبث بأمن المواطنين.

جاءت تصريحات د.غنام خلال زيارتها ومدير شرطة المحافظة العقيد طارق الحاج، لمقر وزارة السياحة والآثار، بعد تعرض أربعة من موظفي الوزارة للاعتداء من قبل منقبي آثار في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله خلال قيامهم بالكشف على بعض المواقع الأثرية في القرية، حيث كانت باستقبالهما وزيرة السياحة والآثار د.رولا معايعة.

وأكدت د.غنام، أنه سيتم متابعة المعتدين واعتقالهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لتأخذ مجراها، وأن رسالتنا لكل الخارجين عن القانون أنكم لن تفلتوا وسيتم الوصول اليكم ومحاسبتكم وفق القانون.

ولفتت، إلى أن قوى الأمن وبالتعاون مع جميع جهات الاختصاص ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الآثار الفلسطينية، باعتبار الحفاظ عليها جزء أصيل من حفاظنا على أرضنا وهويتنا التي يحاول الاحتلال سرقتها بكل الوسائل.

من جانبه، قال العقيد الحاج: إن الشرطة ومنذ تلقيها شكوى حول الاعتداء على موظفي السياحة والآثار تابعت القضية والقت القبض على مشتبهين بتنفيذهما للاعتداء، وما زالت تتابع باقي المعتدين الفاريين، مشيراً إلى أن يد الشرطة ستصل اليهم وسيتم أخذ المقتضى القانوني بحقهم.




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