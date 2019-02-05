شؤون فلسطينية

غنيم يبحث المشاريع التطويرية للاتحاد الاوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي

غنيم يبحث المشاريع التطويرية للاتحاد الاوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم في مكتبه اليوم السيدة اليساندرا فيسر مديرة التشغيل في الاتحاد الأوروبي في فلسطين لبحث جملة من القضايا المرتبطة بالمشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي في مجالي المياه الصرف الصحي، ولاستعراض المستجدات في برنامج الاصلاح من قبل سلطة المياه.

حيث ناقش الطرفان في بداية اللقاء ابرز الجوانب التي تم بحثها في اجتماع بروكسل الخاص في محطة التحلية المركزية والنتائج التي وصفها رئيس سلطة المياه بالايجابية من خلال التباحث مع العديد من الاطراف لاتخاذ خطوات عملية وجادة للمضي قدما في المشروع.

كما تم التطرق الى ابرز المستجدات في برنامج اصلاح قطاع المياه حيث اشار م. غنيم الى ان العمل في هذا البرنامج يتطلب المزيد من الدعم وتضافر الجهود من اجل المضي قدما به والتغلب على التحديات والعقبات التي نواجهها لا سيما اننا نعمل الان على المضي في بناء مصالح المياه الاقليمية والعمل على اعادة هيكلة دائرة مياه الضفة الغربية، حيث سنعمل قريبا على توقيع الاتفاقية الخاصة بها، مشيرا ان سلطة المياه كذلك وضمن خطتها التطويرية قد انهت العمل في ثلاثة انظمة هامة لتنظيم العمل في قطاع المياه وهي نظام التعرفة ونظام التراخيص وكذلك نظام انشاء صالح المياه الاقليمية.

كذلك ناقش الطرفان مجموعة من المشاريع التي يتم تنفيذها مثل مشروع محطة تياسير طوباس والذي شارف على الانتهاء، وكذلك مشروع محطة معالجة الخليل الذي سيتم العمل خلال الاسبوع القادم على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بعمل الدراسات اللازمة الى جانب التطرق الى مشروع محطة معالجة نابلس الشرقية والذي سيتم البدء بالعمل بها قريبا.

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