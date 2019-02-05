إيران تتوعد إسرائيل برد رادع إذا قصفت سوريا

رام الله - دنيا الوطنتوعد علي شمخاني أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، إسرائيل من أن أي قصف على الأراضي السورية، سيواجه برد حازم وقوي ورادع، وأن بلاده لن تصمت مرة أخرى على ذلك.ونقل موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن شمخاني، قوله: "إذا استمرت الغارات الإسرائيلية على دمشق فإن إيران ستتخذ إجراءات للردع ستكون عبرة للقيادة الإسرائيلية".ووفقا لتقارير فإن هجمات سلاح الجو الإسرائيلي الأخيرة على سوريا أسفرت عن مقتل جندي12 على الأقل من أفراد الحرس الثوري، وتسببت بأضرار كبيرة لمخازنه ومواقعه العسكرية.