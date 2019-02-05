مجدلاني يدعو القمة العربية الأوروبية لاعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إذ نرحب بتأكيد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على أهمية القضية الفلسطينية للاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات بين الطرفين، لكن ذلك يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي، بذل المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق ذلك، كما أنها مطالبة اليوم بتجسيد خطواتها تجاه القضية الفلسطينية، عبر اعتراف جماعي لدول الاتحاد بدولة فلسطين.وتابع مجدلاني: التحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال، تقتل حل الدولتين، حيث إن توقيع عشرات الوزراء، وأعضاء الكنيست من حزب الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية، على عريضة بادرت إليها حركة (نحالاه)، والتزموا فيها بدفع خطة استيطان، تعود إلى فترة رئيس الوزراء الأسبق يتسحاق شامير، وتهدف إلى توطين 2 مليون مستوطن في الضفة الغربية، هو امتداد لسياسة الاستيطان وسرقة أراضي الدولة الفلسطينية، وتحدٍ للمجتمع الدولي، وتدمير لحل الدولتين، مما يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي، إجراءات قابلة للتطبيق على الأرض، بعيداً عن لغة البيانات الدبلوماسية.وأضاف مجدلاني: إن القمة العربية الأوروبية الأولى المزمع عقدها في شرم الشيخ يومي 24 و25 شباط/ فبراير الجاري، يجب أن يتضمن جدول أعمالها، الالتزام بما جاء في قمة قادة الاتحاد في عام 2009 والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لأن من ينادي بحل الدولتين، ويعترف بدولة، ولا يعترف بالأخرى، عليه مراجعة ذلك.وأوضح مجدلاني، نُثمن كافة الخطوات السياسية التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي، تجاه شعبنا والقضية الفلسطينية، لكن لا بد لها بما تملكه من أدوات، أن تمارس ضغطاً سياسياً واقتصادياً على حكومة الاحتلال؛ للالتزام بقرارات الشرعية الدولية.