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شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع زراعة أراضٍ تابعة لمدرسة بورين جنوب نابلس

الاحتلال يمنع زراعة أراضٍ تابعة لمدرسة بورين جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فعالية لزراعة أشتال زيتون في أراضٍ مصادرة، تابعة لمدرسة بورين الثانوية المختلطة، جنوب نابلس.

وأوضح مدير المدرسة إبراهيم عمران، أن المدرسة حصلت على تنسيق مسبق لزراعة 200 غرسة زيتون بالتعاون مع الإغاثة الزراعية، في قطعة أرض تبلغ مساحتها عشرة دونمات، كانت سلطات الاحتلال قد استولت عليها قبل سنوات، إلا أن قوات الاحتلال، طردت المشاركين بالفعالية من الأرض، وهو ما اضطرهم إلى زراعة الأشجار قرب الأسلاك الشائكة التي أقامها الاحتلال حول الأرض المستهدفة.

من جهته، قال مدير التربية والتعليم، جنوب نابلس، نصر أبو كرش: سنبقى صامدين في هذه الأرض، وهي أرضنا ونزرعها بأشجار الزيتون، وسنفشل مخططات الاحتلال بكافة الطرق والوسائل في الاستيلاء عليها.

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