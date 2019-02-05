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شؤون فلسطينية

ادعيس: نسعى لتطوير سياسة العمل بلجان الزكاة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين

ادعيس: نسعى لتطوير سياسة العمل بلجان الزكاة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين
رام الله - دنيا الوطن
قال يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية: إن العمل
في صندوق الزكاة الفلسطيني، يسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع والتمكين في العمل، وأن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتطوير أدائه من النواحي التنفيذية والإدارية والمالية؛ لتصبح لجانه حيوية، ويكون لديها القدرة على التعامل مع المجتمع المحلي.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة زكاة شمال الخليل المركزية،  وبحضور مدير عام صندوق الزكاة، إسماعيل أبو الحلاوة، حيث أكد أن عمل لجان الزكاة لا يقتصرعلى توزيع الصدقات والزكوات من المتبرعين والمانحين فقط، بل مهمتها رعاية الفقراء والمساكين، وتمكينهم وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، بالإضافة إلى مشاريع كفالات الأيتام، وهذا يستوجب من كافة لجان الزكاة بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحلي والخارجي من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من اللجان.

وأشار ادعيس، إلى أن الوزارة تعمل كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج من أجل دعم كافة اللجان وتوفير احتياجاتها والنهوض والاستمرار بالمشاريع الخيرية التي تقوم بها.

بدوره، أوضح ابو الحلاوة، أن وزارة الأوقاف ممثلة بصندوق الزكاة الفلسطيني، تعمل جاهدة من أجل تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين هذه الأيام.

وقدم رئيس لجنة زكاة شمال الخليل المركزية عيسى أبو الجرايش والوفد المرافق، شكره لوزير الأوقاف على اهتمامه ورعايته للجنة ومشاريعها، مؤكداً أن اللجنة، ستعمل بروح الفريق الواحد لإكمال المسيرة وبالتعاون مع الجميع، من أجل تحقيق الرسالة المنوطة بها، لتطوير مشاريع اللجنة وآلية العمل بها.

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