شؤون فلسطينية

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
 أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير أحمد عثمان أحمد كفينة (36 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 13 عامًا في السجون.

من مدينة رام الله الأسير محمد أحمد دعيس الديك (39 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير موسى لطفي نمر حامد (32 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى عشرة أعوام في السجون.

والأسير فراس سامي أحمد وردة (32 عامًا) المحكوم بالسجن  13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير عماد عثمان قاسم الكفارنة "علي" من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

أخبار ذات صلة

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

الرفاعي: الإعلان خلال أيام عن رئيس الحكومة وبدوره سيُشكل حكومة الفصائل

الرفاعي: الإعلان خلال أيام عن رئيس الحكومة وبدوره سيُشكل حكومة الفصائل

إغماء بعض الفتيات في مدرسة في وسط قطاع غزة.. ومُعلمتهن تُناشد

إغماء بعض الفتيات في مدرسة في وسط قطاع غزة.. ومُعلمتهن تُناشد

تباين في رواتب &#34;الأسرى والمحررين&#34;.. وهذا مصير من لم يتلقَ راتباً؟

تباين في رواتب "الأسرى والمحررين".. وهذا مصير من لم يتلقَ راتباً؟

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

مجلس الوزراء: خصم المقاصة استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية

مجلس الوزراء: خصم المقاصة استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

الهباش: مصر تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح سفر المعتمرين من غزة

الهباش: مصر تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح سفر المعتمرين من غزة

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور جرحى مسيرات العودة بالقاهرة

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور جرحى مسيرات العودة بالقاهرة

طواقم بلدية الاحتلال تقتحم بلدة سلوان

طواقم بلدية الاحتلال تقتحم بلدة سلوان

منوعات

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

مصير &#34;باب الحارة&#34; في مهب الريح

مصير "باب الحارة" في مهب الريح

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة &#34;غازلت&#34; زوجها أمامها في السوق

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة "غازلت" زوجها أمامها في السوق

عربي

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: &#34;قطري وغير مؤدب&#34;

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: "قطري وغير مؤدب"

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟