شؤون فلسطينية

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة العمل، الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، اليوم، منشأة قيد البناء، بعد مصرع العامل أمجد عمر منصور (21 عاماً) من سكان بلدة بدو شرق القدس، وإصابة عامل آخر، نتيجة سقوط رافعة كهربائية صغيرة في رام الله التحتا، والتي تفتقر لاشتراطات السلامة العامة، إضافة إلى وجود خلل بطريقة تثبيت الرافعة. 

إثر ذلك، دعت الوزارة على الفور لانعقاد لجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة، للاتفاق على إجراءات مناسبة فيما يتعلق بالسلامة المهنية للعمال لتفادي هكذا حوادث حفاظاً على أرواحهم. 

كما عممت الوزارة على جميع المفتشين بمواقع التشييد والبناء أو المناطق الصناعية أو قطاع المناشير، تشديد الإجراءات على الروافع التي تستخدم في الموقع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، والتأكد من انطباق اشتراطات المادة (5) من لائحة مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بخصوص الروافع، وفي حال وجود أية مخالفات لتلك الاشتراطات، فيجب أن يتم التنسيب بإيقافها فوراً. 

أخبار ذات صلة

(BDS) تُطالب المشاركين بمؤتمر &#34;أفق استئناف المفاوضات&#34; التطبيعي بالتراجع العلني والاعتذار

(BDS) تُطالب المشاركين بمؤتمر "أفق استئناف المفاوضات" التطبيعي بالتراجع العلني والاعتذار

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

الرفاعي: الإعلان خلال أيام عن رئيس الحكومة وبدوره سيُشكل حكومة الفصائل

الرفاعي: الإعلان خلال أيام عن رئيس الحكومة وبدوره سيُشكل حكومة الفصائل

إغماء بعض الفتيات في مدرسة في وسط قطاع غزة.. ومُعلمتهن تُناشد

إغماء بعض الفتيات في مدرسة في وسط قطاع غزة.. ومُعلمتهن تُناشد

تباين في رواتب &#34;الأسرى والمحررين&#34;.. وهذا مصير من لم يتلقَ راتباً؟

تباين في رواتب "الأسرى والمحررين".. وهذا مصير من لم يتلقَ راتباً؟

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

الخارجية: إرهاب المستوطنين المتواصل يكشف عجز النظام الدولي عن حماية شرعيته

الهباش: مصر تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح سفر المعتمرين من غزة

الهباش: مصر تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح سفر المعتمرين من غزة

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور جرحى مسيرات العودة بالقاهرة

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور جرحى مسيرات العودة بالقاهرة

طواقم بلدية الاحتلال تقتحم بلدة سلوان

طواقم بلدية الاحتلال تقتحم بلدة سلوان

منوعات

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

مصير &#34;باب الحارة&#34; في مهب الريح

مصير "باب الحارة" في مهب الريح

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة &#34;غازلت&#34; زوجها أمامها في السوق

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة "غازلت" زوجها أمامها في السوق

عربي

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: &#34;قطري وغير مؤدب&#34;

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: "قطري وغير مؤدب"

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟