وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء لمخالفتها اشتراطات السلامة

أغلقت وزارة العمل، الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، اليوم، منشأة قيد البناء، بعد مصرع العامل أمجد عمر منصور (21 عاماً) من سكان بلدة بدو شرق القدس، وإصابة عامل آخر، نتيجة سقوط رافعة كهربائية صغيرة في رام الله التحتا، والتي تفتقر لاشتراطات السلامة العامة، إضافة إلى وجود خلل بطريقة تثبيت الرافعة.





إثر ذلك، دعت الوزارة على الفور لانعقاد لجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة، للاتفاق على إجراءات مناسبة فيما يتعلق بالسلامة المهنية للعمال لتفادي هكذا حوادث حفاظاً على أرواحهم.





كما عممت الوزارة على جميع المفتشين بمواقع التشييد والبناء أو المناطق الصناعية أو قطاع المناشير، تشديد الإجراءات على الروافع التي تستخدم في الموقع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، والتأكد من انطباق اشتراطات المادة (5) من لائحة مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بخصوص الروافع، وفي حال وجود أية مخالفات لتلك الاشتراطات، فيجب أن يتم التنسيب بإيقافها فوراً.

رام الله - دنيا الوطن