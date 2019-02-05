صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس













رام الله - دنيا الوطنأدى انفجار صهريج بمحطة وقود لبيع الغاز المنزلي، إلى اشتعال النيران بها، اليوم الثلاثاء، بحي المنارة، شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.وقالت الطواقم الطبية: إنها نقلت إصابة لأحد طواقم الدفاع المدني، التي سيطرت على الحريق.