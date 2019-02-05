صور: حريق كبير بمحطة للغاز المنزلي شرقي خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أدى انفجار صهريج بمحطة وقود لبيع الغاز المنزلي، إلى اشتعال النيران بها، اليوم الثلاثاء، بحي المنارة، شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت الطواقم الطبية: إنها نقلت إصابة لأحد طواقم الدفاع المدني، التي سيطرت على الحريق.
أدى انفجار صهريج بمحطة وقود لبيع الغاز المنزلي، إلى اشتعال النيران بها، اليوم الثلاثاء، بحي المنارة، شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت الطواقم الطبية: إنها نقلت إصابة لأحد طواقم الدفاع المدني، التي سيطرت على الحريق.
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