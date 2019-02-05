الرفاعي: الإعلان خلال أيام عن رئيس الحكومة وبدوره سيُشكل حكومة الفصائل

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الدكتور سمير الرفاعي: إن مشاورات حركته مع فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة لم تنته بعد، وسيتم الإعلان عن المُرشح لرئاسة الحكومة خلال أيام، الذي بدوره سيستكمل إجراءات تشكيل حكومة الفصائل.ونفى الرفاعي وفق (الإستقلال) وجود "خلافات" بين أعضاء لجنة فتح المركزية، حول تسمية رئيس الحكومة، متابعًا: "هناك أفكار تُطرح، لكن لا ترقى إلى درجة الخلافات على الإطلاق".وفيما لم يُؤكد أن شخصية رئيس الوزراء المقبل، ستكون "فتحاوية"؛ إلّا أنه استدرك: "البحث لم يتم في دوائر المستقلّين، قد يكون مستقلون في الحكومة (الوزراء)، وليس في رئاستها".وعلّق الرفاعي على رفض الجبهتَيْن (الشعبية) و(الديمقراطية) بالقول: "الشعبية لم تُشارك أصلًا في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أي أنها حاليًا خارج مؤسسات المنظّمة، أما الديمقراطية فالحوار ما زال مستمرًا، ولم نصل إلى جدار مسدود معها".كما نفى بشكل قاطع صحّة ما تناقلته مواقع إخبارية مؤخرًا عن وجود تدخلات عربية (مصرية وسعودية) في ملف تشكيل الحكومة المقبلة.وقال: "هذا الكلام خاطئ ولا نقبل به إطلاقاً، أن تسمي أيّة جهة عربية أو غير عربية رئاسة أو وزراء الحكومة، والحقيقة أن المشاورات داخلية، وتجري بشكل هادئ ومسؤول".