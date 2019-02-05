إغماء بعض الفتيات في مدرسة في وسط قطاع غزة.. ومُعلمتهن تُناشد



رئيس مجلس أولياء الأمور في مخيم المغازي واصف أبو مشايخ أكد على حالات أغماء تحدث للطلبة والطالبات في بعض المدارس نتيجة سوء التغذية وتبين أن لديهم فقر دم بسبب حضور الطلبة إلى هذه المدارس دون أن يتناولوا طعام الفطور صباحا بسبب عدم وجود طعام لدى أسرهن.



وتساءل أبو مشايخ لماذا لا ترجع الوكالة نظام التغذية في المدارس كما كان سابقا ؟ وايضا اين دور البرنامج الغذائي واليونسيف من هذا الأمر؟



وقال ان فقر الدم الذي يعاني منه الطلبة يؤثر على استيعابهم وعدم مقدرتهم على التركيز داعيا الوكالة والمسؤولين وبرنامج الغذاء أن يقفوا عند مسؤولياتهم في تقديم وجبات لهؤلاء الطلبة.



وأفادت معلمة تعمل في احد مدرسة وفاء العامر بجحر الديك بأن عددا لا بأس به من طالبات المدرسة يعانين من فقر الدم بسبب سوء التغذية مشيرة إلى أن بعض الطالبات يغمى عليهن أثناء الطابور المدرسي.



وقالت المعلمة التي رفضت الكشف عن اسمها أنه بعد البحث والتحري تبين أن سبب الاغماء ناتج على أن الطالبات لا يتناولن طعام الأفطار عند أسرهن بسبب الظروف الصعبة التي تعاني منها هذه الأسر الفقيرة خاصة وأنهم يسكنون في أبراج تيكا المخصصة لهم.



وناشدت المعلمة برنامج الغذاء العالمي واليونسيف ومؤسسة قطر الخيرية والاخ العمادي ورئيس مؤسسة تيكا التركية و الشيخ الفاضل الدكتور رمضان طنبورة واهل الخير التبرع من أجل مساعدة طالبات هذه المدرسة خاصة في توفير وجبات طعام لهن.

رام الله - دنيا الوطنتعاني طالبات مدرسة وفاء العامر في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة والتي تضم مئات الطالبات من الصف الأول وحتى الحادي عشر من فقر الدم نتيجة سوء التغذية.ويرجع السبب لسوء التغذية أن معظم أسر طالبات المدرسة يعانون من فقر مدقع ويسكنون في أبراج تيكا المخصصة للأسر الفقيرة والمعوزة.